Индия снова принимает российские нефтяные танкеры Судно «Владимир Тихонов» с нефтью сорта Urals на борту находится на пути в Парадип к нефтеперерабатывающему заводу крупнейшей госкомпании Indian Oil Corp.
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Индия снова принимает российские нефтяные танкеры Судно «Владимир Тихонов» с нефтью сорта Urals на борту находится на пути в Парадип к нефтеперерабатывающему заводу крупнейшей госкомпании Indian Oil Corp.
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