Финансовый аналитик Шепелов: перед скупкой валюты нужно учесть издержки на обмен

Россиянам посоветовали не спешить скупать валюту на фоне снижения курса доллара. Важно учесть такие факторы, как издержки на обмен и угроза блокировки счетов на фоне санкций, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.
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