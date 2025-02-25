Финансовый аналитик Шепелов: перед скупкой валюты нужно учесть издержки на обмен

Россиянам посоветовали не спешить скупать валюту на фоне снижения курса доллара. Важно учесть такие факторы, как издержки на обмен и угроза блокировки счетов на фоне санкций, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.