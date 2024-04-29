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Разведка Австралии требует «ответственного шифрования». Это означает внедрение скрытых бэкдоров

Разведка Австралии требует «ответственного шифрования». Это означает внедрение скрытых бэкдоров

Австралийские спецслужбы тонко намекают техсектору на необходимость внедрения технологии «ответственного шифрования»Австралийские разведывательные и правоохранительные агентства активно выступают за внедрение технологии «ответственного шифрования», которая облегчила бы доступ к зашифрованным данным в рамках расследования преступлений.

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