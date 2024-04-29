Разведка Австралии требует «ответственного шифрования». Это означает внедрение скрытых бэкдоров

Австралийские спецслужбы тонко намекают техсектору на необходимость внедрения технологии «ответственного шифрования»Австралийские разведывательные и правоохранительные агентства активно выступают за внедрение технологии «ответственного шифрования», которая облегчила бы доступ к зашифрованным данным в рамках расследования преступлений.