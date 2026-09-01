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Газета.ру

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Sky News: шестилетнему ребенку пересадили 20% печени и 1,5 метра кишечника отца

Sky News: шестилетнему ребенку пересадили 20% печени и 1,5 метра кишечника отца

В Великобритании шестилетнему мальчику с тяжелым заболеванием кишечника и печени провели крайне редкую комбинированную трансплантацию: его отец пожертвовал сыну около 20% своей печени и 1,5 метра тонкой кишки.

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