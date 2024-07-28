Прафсаюзныя лідары віншуюць перадавікоў жніва ў Бабруйскім раёне.

Філіял ´Харчавік-Агра´ ААТ ´Чырвоны харчавік-АграСэрвіс´ сёння наведалі намеснік старшыні рэспубліканскага камітэта Беларускага прафсаюза работнікаў аграпрамысловага комплексу Уладзімір Талайка і старшыня Магілёўскай абласной прафсаюзнай галіновай арганізацыі Уладзімір Пятровіч.
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