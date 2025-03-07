Как XRP может избежать краха в стиле 2018 года?

XRP демонстрирует рост, напоминающий всплеск 2017 года, но вдвое более масштабный. В четвертом квартале 2024 года Ripple зафиксировал рост XRP на 697%, доведя его цену до $3,40, чему способствовали реальное внедрение и судебное разбирательство с SEC.