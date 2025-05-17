Приговор осужденному за коррупцию экс-генералу Шамарину вступил в силу

Приговор бывшему начальнику главного управления связи Вооруженных сил России — заместителю начальника Генерального штаба ВС РФ Вадиму Шамарину, который был осужден по делу о коррупции, вступил в законную силу.
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