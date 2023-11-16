Самокатчики станут трезвыми. Или поплатятся

Правительство РФ поддержало законопроект о штрафах за нетрезвое вождение электросамокатовПравительство РФ поддержало внесенный сенатором Артемом Шейкиным законопроект, направленный на регулирование использования электроскутеров, других устройств индивидуальной мобильности (УИМ) и велосипедов.
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