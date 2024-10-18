Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 675 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Гусева
    Дума очень долго и очень туго принимает законы о мигрантах, а они пока убивают и насилуют наш народ. Пока не коснулос...Таджикистан сгоня...
  • Татьяна Гусева
    Так это же Дума запретила самой себе публиковать декларации. Она же не может свидетельствовать против себя)Форма Третьего ре...
  • Наталья Котельникова
    СПАСИБО уродам от всяких там министерств и департаментов. Огромная туча начальников и сволочей, работы - "0". Зампо..."Придётся ответит...

Бастрыкин рассказал, как СК узнал о способе взрыва бомбы, убившей Татарского

Бастрыкин рассказал, как СК узнал о способе взрыва бомбы, убившей Татарского

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, как с помощью современных технологий следователи смогли установить, как взорвали бомбу, которую убила военкора Владлена Татарского.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АИ
Андрей Ильин
АФтор, ау! Что рассказал Бастрыкин? ДБ!!!
Ответить
18 час.
Дмитрий Гурин
да ничего Бастрыкин и не мог рассказать, следствие по самому факту взрыва еще ведется......... и вряд ли что то расскажет, все подобное секретится под &quot;знак карающего огня&quot;....
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх