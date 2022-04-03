Вытирал слезы прямо в эфире! Чонгук сделал заявление об их будущем с Ви: «Так дальше продолжаться не может»

Красавчик Чонгук (Jungkook) порадовал АРМИ огромным количеством контента в социальных сетях, выйдя в эфир и поговорив с поклонниками о самых наболевшим темах, он ответил им на волнующие вопросы, но публика заметила, что в кадре артист выглядел уставшим.