Минобрнауки хочет изменить правила набора на целевые места

Минобрнауки планирует изменить правила набора целевиков в вузы. Как пишет Коммерсант, сейчас значительная часть квоты для целевиков остается невостребованной, и вузы получают эти места для обучения обычных студентов.
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