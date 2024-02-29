Индийский пророк раскрыл, куда нужно вложить деньги, чтобы разбогатеть в 2024 году

МОСКВА, 29 февраля, ФедералПресс. Подросток-пророк из Индии Абигья Ананда, который сделал несколько предсказаний о будущем, раскрыл, в какой сектор экономики бизнесменам следует вкладывать деньги, чтобы разбогатеть.