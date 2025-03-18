Минфин Пакистана заявил об отсутствии планов повысить зарплату госслужащим

У министерства финансов Пакистана нет никаких планов по повышению зарплат госслужащим в будущем финансовом году, заявил министр финансов Пакистана Мухаммед Аурангзеб 18 марта в официальном видеообращении.
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