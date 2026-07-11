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Расчеты «Гераней» выжгли склады ГСМ ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях

Расчеты «Гераней» выжгли склады ГСМ ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях

ВС РФ лишили украинскую армию топливной инфраструктуры МОСКВА, 11 июля, ФедералПресс. Масштабные пожары охватили два склада горюче-смазочных материалов, принадлежавших украинской армии, после точных попаданий дронов-камикадзе «Герань».

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