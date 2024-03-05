Депутаты Екатеринбурга снова стали донорами крови

Депутаты городской думы Екатеринбурга снова стали донорами крови. Акция по организованной сдаче крови стартовала в 2022 году по инициативе парламентария Алексея Вихарева, который тогда руководил медицинской фракцией гордумы.
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