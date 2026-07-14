Том Форд вновь сосредоточился на снукере, открыв новый клуб

Том Форд вновь посвятил себя снукеру, открыв новый луб в центре Лафборо, но все же нацелен и на успешные результаты в текущем сезоне 2026-27, сообщает WST Том Форд (фото: WST)Когда вы впервые окажетесь в Pockets Sports Bar в Лафборо, вас не удивит увидеть за стойкой бывшего Чемпиона Shoot Out и игрока из ТОП-16.