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Zero Hedge

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Iraqi Militia Vows To Disrupt Any Future Iraq-Syria Oil Pipeline: US 'Stealing Our Oil'

Iraqi Militia Vows To Disrupt Any Future Iraq-Syria Oil Pipeline: US 'Stealing Our Oil'

Iraqi Militia Vows To Disrupt Any Future Iraq-Syria Oil Pipeline: US 'Stealing Our Oil' Via The Cradle US and Iraqi officials are set to conclude a major energy deal as part of Prime Minister Ali al-Zaidi’s visit to Washington this week, according to Iraqi officials cited by AP Wednesday.

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