Кабулов: РФ может сотрудничать с Афганистаном в сфере поставок нефтепродуктов

Российская Федерация может сотрудничать с Афганистаном в сфере поставок нефтепродуктов. С соответствующим заявлением выступил директор второго департамента Азии отечественного министерства иностранных дел Замир Кабулов.
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