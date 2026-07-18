Крым снова без света: после ночной атаки БПЛА ограничена подача электричества на востоке полуострова

Крым снова без света: после ночной атаки БПЛА ограничена подача электричества на востоке полуостроваВ ночь на субботу, 18 июля, украинские формирования совершили атаку на объекты энергетической инфраструктуры, расположенные в восточной части Крымского полуострова.
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