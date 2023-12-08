Комментатор Губерниев: особо ничего не изменилось в решении МОК

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить атлетов из России до Олимпийских игр - 2024 в нейтральном статусе и отметил, что для России важно в итоге будет вернуться всецело с флагом и гимном.
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