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Мы соседи по планете

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Завораживающие рисунки шариковой ручкой от Марите Десайне

Завораживающие рисунки шариковой ручкой от Марите Десайне

Юная латышская художница Марите Десайне (Marite Desaine) несколько лет назад окончила художественную школу в Виляне, но за прошедшее время успела достичь серьезного прогресса на поприще изобразительного искусства.

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