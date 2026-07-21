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Пункт-А

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В астраханском поселке решили давнюю проблему

В астраханском поселке решили давнюю проблему

Стабильное техническое водоснабжение получили жители поселка Верхний Бузан. Благодаря муниципальной программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на 2025-2029 годы» в Красноярском округе решили проблему с насосной станцией.

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