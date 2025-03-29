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Вильфанд рассказал о приходе весны на всю территорию России

Вильфанд рассказал о приходе весны на всю территорию России

Вильфанд: Начиная с апреля на всю территорию России придет весна Начиная с 1 апреля на всей территории России прогнозируется температура выше или около климатической нормы, заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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