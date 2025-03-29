Вильфанд рассказал о приходе весны на всю территорию России

Вильфанд: Начиная с апреля на всю территорию России придет весна Начиная с 1 апреля на всей территории России прогнозируется температура выше или около климатической нормы, заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии