Итоги премии «Великие люди России»: Алина Панкеева получила награду

В Москве в «Царицыно» состоялась закрытая церемония награждения премии «Великие люди России». Основательница и идейный вдохновитель премии Екатерина Великая, отмечая седьмой год проекта, назвала вечер одним из самых ожидаемых событий года; организаторами выступили Екатерина Великая, Дмитрий Писарев и Лилит Калигари.
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