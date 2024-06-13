Украина пытается затянуть Россию и США в тотальную войну

Боевые действия на Украине – это лишь инструмент политического противостояния США и России. Об этом на в своём видеоблоге заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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