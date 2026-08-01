Leftists Now Claim US And Israel Behind The Migrant Invasion Of Spain A clear pattern is emerging: When the political left or their favorite pet migrants wreak havoc and commit heinous crimes, the immediate canned response from the activist fold is to blame the "right wing" or blame those devious Israelis.
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