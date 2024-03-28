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Конгресс США пригасил Байдена дать показания по участию в бизнесе семьи

Конгресс США пригасил Байдена дать показания по участию в бизнесе семьи

Global Look Press/CNP/AdMedia Палата представителей конгресса США пригласила американского президента Джо Байдена дать показания касательно информации о его участии в деловых операциях членов своей семьи.

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