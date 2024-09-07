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40-летний Джиордано вел переговоры с «Калгари», «Торонто», «Эдмонтоном» и «Баффало». Защитник не хочет завершать карьеру

Об этом сообщил агент игрока Рич Уинтер.  Защитник, которому в октябре исполнится 41 год, не хочет завершать карьеру.

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