Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ПавелЗзаварзин
    Господи! Чурикова без аппендикса! Чего же делать будем?Яне Чуриковой уда...
  • Ленар
    На мыло уродов ! ... Зачем дерьмо размазывать по экрану ...?Марина Овсянников...
  • Елена Смирнова
    ну и секрет))))))))))))))))))))) хахахаАлена Жигалова тр...

Нелли Кобзон рассказала о здоровье Бориса Моисеева после инсультов

Нелли Кобзон рассказала о здоровье Бориса Моисеева после инсультов

Вдова Иосифа Кобзона Нелли раскрыла подробности частной жизни певца Бориса Моисеева после инсультов. Фото: из открытых источников Вдова Кобзона рассказала о здоровье Бориса Моисеева, перенесшего два инсульта и переставшего появляться на публике.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх