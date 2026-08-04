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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челны» из ВХЛ пропустят сезон, сообщил Шевченко: «Приехал президент клуба и заявил о закрытии. Денег нет»

Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко заявил, что клуб Olimpbet ВХЛ « Челны » не сыграет в следующем сезоне.

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