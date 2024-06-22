Эндокринолог Петрова рассказала о способах защиты от теплового удара

К тепловому удару приводит сочетание нескольких факторов: длительное пребывание в жарком помещении или на улице во время жары, воздействие солнечных лучей, слишком теплая одежда, отсутствие головного убора и высокая влажность воздуха.
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