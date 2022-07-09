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Сын актрисы Зинаиды Кириенко рассказал о ссорах с братом из-за наследства

Сын актрисы Зинаиды Кириенко рассказал о ссорах с братом из-за наследства

В феврале этого года ушла из жизни звезда «Тихого Дона» Зинаида Кириенко. Младший сын актрисы Максим Тарасевский рассказал, что его родители еще при жизни разделили свое имущество между ним и его старшим братом Тимуром, пишет «Комсомольская правда».

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