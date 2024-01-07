Магнус Карлсен не намерен бороться за мировую шахматную корону. 16-й чемпион мира по шахматам, лидер мирового рейтинга Магнус Карлсен отказался от участия в турнире претендентов, который пройдет со 2 по 25 апреля в Торонто.