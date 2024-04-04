Пензенский парк Белинского выиграл грант на организацию патриотического велопробега

Объявили итоги Всероссийского конкурса грантов «Движение первых». Общее количество заявок составило 6000, однако лишь 424 проекта были отобраны для финансовой поддержки на общую сумму около 1,4 миллиарда рублей.
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