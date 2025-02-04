Раскрыты новые подробности дела обвиняемой в убийстве Дугиной

РИА Новости: Вовк получила фальшивые документы за три дня до убийства Дугиной Обвиняемая в убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной Наталья Вовк получила поддельные документы на машину для выезда из России за несколько дней до преступления.
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