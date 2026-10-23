Правильно подобранная деталь способна моментально преобразить привычный повседневный комплект. Аксессуары работают как точечные акценты: они не перегружают гардероб, но задают настроение и подчеркивают сильные стороны характера.
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