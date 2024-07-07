Боррель: премьер Венгрии Орбан не получал мандат представлять ЕС на саммите ОТГ

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подчеркнул, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не имел официального мандата от Совета ЕС для представления объединения на саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Азербайджане.
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