Боррель: премьер Венгрии Орбан не получал мандат представлять ЕС на саммите ОТГ

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подчеркнул, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не имел официального мандата от Совета ЕС для представления объединения на саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Азербайджане.