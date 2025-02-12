Президент Колумбии заявил, что ИИ вытеснит миллионы рабочих

К сотрудничеству в целях противодействия угрозам искусственного интеллекта (ИИ) и климатическому кризису призвал мировых лидеров президент Колумбии Густаво Петро на Всемирном правительственном саммите WGS 2025, 12 февраля передает Gulf Today.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии