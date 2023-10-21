Литва, запрещая поставки товаров в Россию, играет на руку КНР — МИД РФ

Планы Вильнюса по запрету поставок в Россию гвоздей, кнопок, игл и швейных спиц могут только сыграть на руку китайским производителям, написала представитель МИД РФ Мария Захарова 21 октября в своем Telegram-канале.
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