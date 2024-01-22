СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

107 962 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Глущенко
    😆😂😂😂😂😂😂В Беларуси никаки...
  • Александр Глущенко
    жило ты на хуторе , всё нах... перепутало ))) мигрантов с бандерой.. Он к мигрантам  каким боком ? Или мигранты к нем...В Беларуси никаки...
  • Александр Глущенко
    Саня, я только , что посмотрел полковника Трухана , этнического белоруса , но из нашего штаба, он многое объясняет .....В Беларуси никаки...

В Беларуси никаких мигрантов нет, и безработицы нет

В Беларуси никаких мигрантов нет, и безработицы нет

Россияне, которые приезжают в Беларусь в гости или с туристической целью, часто удивляются, они не видят на улицах и рынках столь привычных нам мигрантов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Глущенко
Саня, я только , что посмотрел полковника Трухана , этнического белоруса , но из нашего штаба, он многое объясняет .. Первая половина посвящена белоруссии , вторая укрорейху.. Первая ОЧЕНЬ интересная )))
Ответить
4 мин.
Александр Глущенко
жило ты на хуторе , всё нах... перепутало ))) мигрантов с бандерой.. Он к мигрантам  каким боком ? Или мигранты к нему?)))
Ответить
2 мин.
Александр Глущенко
😆😂😂😂😂😂😂
Ответить
2 мин.

Картина дня

наверх