Россияне, которые приезжают в Беларусь в гости или с туристической целью, часто удивляются, они не видят на улицах и рынках столь привычных нам мигрантов.
В Беларуси никаких мигрантов нет, и безработицы нет
Комментарии
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Александр Глущенко
Саня, я только , что посмотрел полковника Трухана , этнического белоруса , но из нашего штаба, он многое объясняет .. Первая половина посвящена белоруссии , вторая укрорейху.. Первая ОЧЕНЬ интересная )))
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4 мин.
Александр Глущенко
жило ты на хуторе , всё нах... перепутало ))) мигрантов с бандерой.. Он к мигрантам каким боком ? Или мигранты к нему?)))
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2 мин.
Александр Глущенко
😆😂😂😂😂😂😂
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2 мин.
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