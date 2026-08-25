В Варшаве издевательски поздравили украинцев с Днем независимости

www.globallookpress.com/Danita Delimont Stock Photograph/Danita Delimont Польские оппозиционеры из коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" саркастически "поздравили" украинцев с Днем независимости.
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