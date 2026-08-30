В России с 1 сентября изменятся правила пассажирских перевозок

С 1 сентября в России начнут действовать обновленные правила пассажирских перевозок. Они распространятся на автобусы, трамваи, троллейбусы и легковые такси.
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