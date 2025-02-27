Определены подрядчики для строительства жилья для программы реновации в рамках девяти проектов КРТ

В январе 2025 года Московский фонд реновации жилой застройки (МФР) определил подрядчиков для проектирования и строительства жилья для программы реновации в рамках девяти проектов комплексного развития территорий (КРТ).
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