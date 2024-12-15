Юрист рассказал, что оплата переводом может привести к уголовному сроку

Перевод незнакомцу может обернуться обвинением в финансировании терроризма Оплата переводом на карты незнакомцев, например, при покупках на рынках, может привести к обвинениям в финансировании экстремизма или терроризма.
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