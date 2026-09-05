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Путь Юлии Пересильд: завещание перед полётом в космос, роман с Учителем и новые перемены в жизни

Путь Юлии Пересильд: завещание перед полётом в космос, роман с Учителем и новые перемены в жизни

Заслуженная артистка России Юлия Пересильд давно привыкла держать удар. За её плечами — суровые 1990-е в Пскове, гибель отца, изнурительный прорыв в профессию и статус первой в мире актрисы, побывавшей на МКС.

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