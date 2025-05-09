Соседов назвал информацию о популярности Кадышевой «ловким вбросом»

Надежда Кадышева сейчас переживает новую волну популярности. Однако многие ее коллеги считают, что дело не в том, что творчество певицы заинтересовало молодежь, а в том, что была проведена очень удачная пиар-кампания.
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