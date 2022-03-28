Телеканал "КРЫМ 24"

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Без хлеба, соли и чипов: как санкции повлияют на весь мир

Одна из задач информационной войны, которую Запад развернул против России - демонизировать нашу страну и Вооруженные силы, подорвать авторитет власти, напугать население санкциями и заставить сомневаться в эффективности и устойчивости нашей экономики.

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