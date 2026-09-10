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Царьград

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Зеленский и Марки Карни запланировали визит в Канаду 9 сентября

Зеленский и Марки Карни запланировали визит в Канаду 9 сентября

Владимир Зеленский и его супруга Елена прибудут в Канаду с 9 по 11 сентября, посетив Калгари, Торонто и Норт-Бей.

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