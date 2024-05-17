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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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НА ВСТРЕЧУ ПОБЕДЕ.

НА ВСТРЕЧУ ПОБЕДЕ.

09 мая 2024 года, состоялось открытое первенство г.Бобруйска по легкоатлетической эстафете на призы информационного агентства ´Бобруйск Медиа´, посвящённого 80-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, Победе советского народа в Великой Отечественной войне и Году качества.

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