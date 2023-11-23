Власти отклонили замечания к строительству крематория под Самарой

Соответствующие публичные слушания проходили в сельском поселении Хорошенькое.Напомним, в планах инвестора, в качестве которого выступает “Комбинат услуг второго типа”, возвести крематорий на территории села Кривое Озеро в Красноярском районе.
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